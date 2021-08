Bfem: Zéro admis à Diaz-school, l'Inspection académique de Pikine démonte les accusations de directeur

L'IA de Pikine précise d'emblée dans son communiqué que la lettre de contestation qui circule sur les réseaux sociaux n'a pas été déposée au niveau de ses services et aucun candidat du centre n'a été menacé.

L'Inspection académique de Pikine démonte les accusations du directeur de l'école privée Serigne Abdou Karim Mbacké “DIAZ SCHOOL” de Guédiawaye qui lui aurait adressé une lettre de contestation. Ce suite à l'ajournement de tous les élèves de cet établissement après avoir constaté plusieurs cas de tricheries.Ce qui s'est passé selon l'IA de Pikine est : "55 candidats sont inscrits pour cette école privée dont 04 absents et 07 n'ayant pas terminé l'examen (parmi ces 07 candidats, 04 ont été pris en flagrant délit de tricherie et mis à la disposition de la police et 03 ont abandonné) donc 44 candidats ont composé sur toutes les épreuves; après une deuxième exploitation des notes et documents d'examen, il a été constaté qu'aucun candidat, parmi les 44, n'a eu la moyenne requise pour passer au second tour du BFEM", peut-on lire dans le document.La même source d'indiquer dans sa note " que les jurys n'ont aucun intérêt à faire échouer des élèves. L'admission ou l'échec d'un candidat est prononcé(e) sur la base de l'arrêté ministériel N° 018350 du 05 mai 2021 fixant les modalités pratiques d'organisation de l'examen du BFEM."