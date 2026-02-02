Grand Yoff : un homme surpris en train de dépecer un bœuf retrouvé mort depuis longtemps

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé, le 31 janvier 2026, un individu pour « abattage clandestin et mise en vente de denrées impropres à la consommation », selon la Police nationale.



L’arrestation fait suite à un renseignement opérationnel ayant conduit les agents de la brigade de recherches au rond-point Liberté 6. Sur place, ils ont surpris le mis en cause en train de dépecer la carcasse d'un bœuf dont le décès remontait à un temps indéterminé, rapporte la Police nationale.



À l’arrivée des forces de l’ordre, l’homme a tenté de s’enfuir avant d’être rapidement rattrapé et maîtrisé. Lors de son interrogatoire préliminaire, il a avoué avoir récupéré l'animal déjà mort avec l'intention d'en commercialiser la viande à des fins lucratives.



La Police indique également que l'intéressé est un multirécidiviste, déjà défavorablement connu des services de police pour vol et usage de stupéfiants. Il a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit.