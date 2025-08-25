Bignona : Une moto prend feu lors d’un enterrement à Mahamouda 2

Un incident s’est produit ce lundi à Mahamouda 2, dans la commune de Kataba 1 (département de Bignona), où une moto de type scooter a soudainement pris feu.
Le propriétaire du véhicule, venu assister à l’inhumation du père de David Sagna, président de la Zone 22 de l’ODCAV de Bignona, a été surpris par l’incendie. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, une masse électrique serait à l’origine du sinistre.
Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Le conducteur a eu le réflexe d’abandonner son engin à temps, échappant ainsi au pire.
L’incident, bien que spectaculaire, n’a fait que des dégâts matériels. Les habitants présents lors de la cérémonie n’ont pas manqué d’exprimer leur soulagement face à l’absence de blessés, tout en appelant à une vigilance accrue concernant l’entretien des deux-roues.
