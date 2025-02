Bignona : la jeune cycliste Clémentine Coly perd tragiquement la vie

La jeune Clémentine Coly, championne départementale en Cyclisme et élève en classe de 1L’, au lycée Ahoune Sané de Bignona, a succombé à ses blessures suite à l’accident dont elle a été victime hier dimanche aux environs de 14 h sur l’axe Diégoune - Tendième, où un mini-car qui roulait à vive allure l'a percuté dans la forêt de Diegoune. Le drame s’est produit lors d’une sortie organisée par Bignona Vélo-Club, une structure affiliée à la Fédération Sénégalaise de Cyclisme. Son décès constitue une lourde perte pour la communauté sportive de Bignona en deuil.



Alertée, la gendarmerie de Thionck Essyl s’est rendue sur place et une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce drame. Le chauffeur a été arrêté par les limiers, rapporte Diegouneinfo.



A noter que depuis sa création en 2018, Bignona Vélo-Club rassemble plus d’une centaine de membres de tout âge et contribue au développement du cyclisme dans la zone.