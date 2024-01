Bignona: le retour de KABY, « Roi de Casa » qui enflamme la Casamance…

Le concert, qui a mis en vedette des artistes émergents sénégalais et gambiens, a été bien plus qu’un simple événement musical. C’était une démonstration éclatante de l’amour et du soutien que KABY a reçu de sa communauté.



Le coup d’envoi a été donné à 22 h pour se terminer en apothéose aux environs de 5h. KABY est monté sur scène vers 4 h, ouvrant le spectacle avec son nouveau single à venir « King Casa ». Il a ensuite enchaîné avec ses hits bien connus et a dévoilé en exclusivité deux autres titres de son nouveau projet, Afro Casa.