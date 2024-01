Bignona : un financement de dix millions de francs CFA accordé à la coopérative des femmes

Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a débloqué un financement de 10 millions de francs CFA en faveur des femmes de la coopérative de la commune de Mlomp (Bignona). Selon le maire de la commune, Ansoumana Diémé, l'objectif de cette initiative est d'accompagner l'autonomisation des membres de la coopérative.



Ce dernier s'est exprimé sur cette mesure en soulignant que : "Le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a octroyé un financement de dix millions de francs CFA à la coopérative de Mlomp qui regroupe l’ensemble des secteurs d’activités de la commune. Ce financement va accompagner ces femmes."



En plus de ce financement, le ministère a également offert deux tricycles à la coopérative des femmes de Mlomp. Le maire a exprimé sa satisfaction, notant que la commune a également reçu un tracteur accordé par le chef de l'État.



La représentante de la coopérative de Mlomp, Adama Diatta, a salué cette initiative. "Ce fonds va aider les femmes de Mlomp à souffler. Il est venu à son heure."



Profitant de l'occasion, le maire a plaidé pour des mesures supplémentaires, appelant les autorités à doter la collectivité d'une ambulance de manière urgente. Il a également plaidé pour l'installation de lampadaires solaires et l'approvisionnement en eau potable dans la région, rapporte APS.