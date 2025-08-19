Réseau social
Bilan alarmant des noyades au Sénégal : 56 morts enregistrés en deux mois
Le nombre de décès par noyade au Sénégal devient alarmant. Selon Ibrahima Sall, président de l’Association nationale des maîtres-nageurs du Sénégal, 43 personnes ont perdu la vie en juillet passé et 13 autres depuis le début du mois d’août, portant le bilan total à 56 morts.

Face à cette situation catastrophique, l’association lance un appel aux autorités pour sécuriser les plages de la banlieue, très fréquentées par des jeunes et souvent dépourvues de surveillance. Selon « Libération », Ibrahima Sall a salué les efforts de certaines communes, comme Malibu, mais a dénoncé l’absence de dispositif de sécurité à Gadaye ainsi qu’aux plages de Hamo 4 et 6, où des cas de noyades ont été recensés le 17 août.

Le président de l’association a également souligné le manque de maîtres-nageurs disponibles en précisant que plusieurs diplômés formés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers restent sans emploi. Pour lui, il est urgent que les maires assument cette compétence transférée et mettent en place un personnel qualifié afin d’éviter que d’autres vies ne soient perdues, note la même source.
Ndèye Khouredia Seck (stagiaire)

Mardi 19 Août 2025 - 13:47


