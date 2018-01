Bilan annuel de la gendarmerie : les pandores ont élucidé 167 crimes et 7.532 délits en 2017

Faisant d’une pierre deux coups, les autorités de la Gendarmerie nationale ont profité hier, de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an pour présenter leur bilan d’activités durant l’année 2017. Sur ce, la gendarmerie est parvenue à élucider 167 crimes et 7.532 délits. « Grâce à sa stratégie de prévention et l’amélioration de ses techniques d’intervention, la maréchaussée a interpellé 8.094 personnes », a souligné le Haut Commandant de la Gendarmerie, dans les colonnes de L'AS Quotidien.



3.907 kilogrammes de chanvre indien, 953 grammes de cocaïne ont été saisis



Le Général Cheikh Sène se réjouit des résultats tangibles obtenus dans le cadre de la lutte contre la drogue. « Ainsi, 3.907 kilogrammes de chanvre indien, 953 grammes de cocaïne, 54 grammes d’héroïne et 280 tablettes de méthamphétamine ont été saisis par les différentes unités.

Malgré ces résultats on ne peut plus satisfaisants, le Commandement est particulièrement préoccupé par le taux d’accidents qui constitue la tâche noire du bilan. Car le nombre d’accidents de la circulation, autant sur le plan des dommages matériels que sur celui des décès, a augmenté. En effet, il est passé de 2.203 accidents avec 503 décès en 2016 à 2.518 avec 520 décès en novembre 2017, soit une augmentation moyenne de 14,29% », a indiqué la Général Cheikh Sène.



Cette situation découle-t-elle du relèvement de la limite d’âge des véhicules importés ? Difficile de répondre à cette question. Mais toujours est-il que le relèvement de la limite d’âge des véhicules importés, de 5 à 8 ans, a favorisé l’ouverture du marché des véhicules d’occasion. Celui-ci est passé de 9.547 à 23.334 entre 2014 et 2015. Conséquence : le parc automobile national connaît une croissance de 7,5% par an.