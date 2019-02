Bilan de Macky Sall : Abdoul Mbaye dégage toute responsabilité

L’ancien Premier ministre du président sortant répond à ceux qui disent qu'il a une grande part de responsabilité dans le bilan de Macky Sall. Abdoul Mbaye, qui se lave en grande eau, a déclaré que quand il était Premier ministre, il suivait "une dynamique qui était celle des engagements pris par Macky en qualité de candidat".



«Ce que je vais répondre à ces personnes et de manière très nette, c’est que nous étions dans une dynamique qui a été inversée, cassée. Moi, j’étais dans une dynamique qui était celle des engagements qu’il avait pris vis-à-vis du peuple sénégalais en qualité de candidat », s’est-il justifié.



Et, d’ajouter : «À partir du moment où l’on considère que je ne suis plus le bon Premier ministre pour conduire cette politique et qu’on fait appel à un autre dans une perspective d’échéance politique et on est resté dans une gestion politique politicienne, je ne suis comptable de ce qui vient après, c’est évident. Mais, j’avais considéré à l’époque important de quitter ma mission, mais en rendant compte et j’ai écrit un ouvrage qui s’appelle « Servir», c'est pas fortuit ».



L’invité de l’émission «Grand Jury » sur la Rfm de ce dimanche 17 février, de souligner: «Si vous voulez apprécier le bilan du premier, Premier ministre de Macky Sall de Avril 2012 à septembre 2013, lisez le livre et vous verrez s’il n'y a pas eu action ou non, surtout si on n’a pas mis en ce moment-là le Sénégal sur la bonne voie».