Bilan définitif Magal 2025 : 679 interventions des sapeurs-pompiers, 1401 victimes dont 33 décès enregistrés

Selon le Commandant Yatma Dièye, chef de la Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sur les 679 interventions de toute nature, les 341 sont relatives à des accidents de la circulation routière occasionnant 982 victimes dont 953 victimes assistées et malheureusement 29 corps sans vie.

En ce qui concerne les incendies, le détachement a effectué 7 interventions.

S'agissant des consultations médicales un total de 571 patients a été recensé, informe le Commandant Yatma Dieye.

Au titre du ravitaillement en eau, un volume d'eau évalué à 2.685.000 litres a été distribué au profit des pèlerins et des populations.

Le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers engagé dans la ville sainte de Touba et ses abords pour les besoins de la couverture sécuritaire et médicale de la 131e édition du Grand Magal de Touba 2025 a enregistré un bilan définitif de 679 interventions pour 1401 victimes dont 33 décédées.