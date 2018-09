Bilan définitif des chavirements d’embarcations: 5 morts et des...

Cinq morts, des blessés traumatisés et des dégâts matériels estimés à des dizaines de millions de francs Cfa, c’est le bilan définitif des chavirements d’embarcations à Ziguinchor, survenus en fin de semaine



A cet effet, L’association des pécheurs d' Elinkine et les équipes de pêcheurs ghanéens viennent de mettre officiellement un terme à leurs recherches, informe leur président Sény kita au micro de Rfm.



Avant d'ajouter que parmi ces rescapés, six vivent dans un profond traumatisme qui nécessite une prise en charge psychologique.