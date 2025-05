Dialogue national : Cheikh Oumar Diagne et son mouvement RV And ci Dëgg zappés

Le Dialogue national tant attendu a officiellement débuté ce mercredi au CICAD de Diamniadio, avec la présence notable de la majorité des acteurs politiques et sociaux du pays. Cependant, le mouvement RV And ci Dëgg de Cheikh Oumar Diagne n’a pas été convié au dialogue.



Plusieurs partis politiques, mouvements, figures religieuses, chefs coutumiers et membres de la société civile ont répondu à l’appel. Toutefois, le mouvement RV And ci Dëgg dirigé par Cheikh Oumar Diagne n’a pas été invité à prendre part aux concertations.



« Le RV And ci Dëgg que j’ai l’insigne honneur de diriger n’a pas été convié au Dialogue. Nous avons des propositions pour l’amélioration du système politique sénégalais », a-t-il déploré, tout en souhaitant « bon dialogue » aux participants.



Le dialogue se déroulera du 28 mai au 4 juin. Les échanges porteront, selon les organisateurs, sur des thématiques institutionnelles, électorales, économiques et sociales.



L’objectif affiché est de parvenir à des recommandations consensuelles, à même de renforcer la stabilité et le développement du pays.



Le dialogue national, dont les travaux se poursuivront dans les prochains jours, est placé sous la coordination d’un comité chargé d’assurer la bonne conduite des concertations.