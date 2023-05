Bilan des affrontements à Ngor : 16 victimes dont un élément des forces de l'ordre et 5 blessés évacués par pirogue (Croix-Rouge)

La Croix-Rouge sénégalaise a fait le bilan de ses opérations effectuées lors des affrontements qui ont opposé mardi forces de sécurité et habitants de Ngor, un quartier Lebou de Dakar. L'organisation sociale et humanitaire informe avoir pris en charge "16 victimes dont un élément des Forces de Défense et de Sécurité".



Mieux, elle fait savoir, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, qu'elle a "évacué 5 blessés par pirogue vers l'ile de Ngor.."



Il faut rappeler qu'un mort a été enregistré dans ces échauffourées. Il s'agit de Adja Diallo, une adolescente âgée de 15 ans. Les circonstances dans lesquelles elle a perdu la vie sont pour le moment inconnues. Sa famille demande une "autopsie".