Bilan santé pèlerinage Mecque du Sénégal: 5 morts et 3500 consultations enregistrés

Cinq (5) morts et trois mille cinq cent (3500) consultations, c'est le bilan à mi-parcours du Haaj 2019, dressé par la Délégation générale au pèlerinage à la Mecque.



" Malheureusement la première personne est décédée dans l’avion, au cours du vol aller avant de rallier la Mecque. Et pour les quatre autres, c'est ici sur terre saoudienne. Deux sont disparus par mort subite et les deux autres, lors de leur évacuation", précise le médecin-colonel Moussa Dieng Sarr au micro de la Rts.



Le chef de la mission médicale renseigne que la maladie dominante est la pathologie cardiovasculaire "pratiquement 19% des consultations que nous avons eu à faire ont concerné de la pathologie avec les vaisseaux"