Bilan semestriel de la police en 2023 : plus de 20.000 personnes arrêtées, 79 gangs démantelé et 161 millions Fcfa amassés

Dans sa mission de lutter contre les délits, les crimes ainsi que pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la Police a intensifié ses opérations de ratissage à le pays. Les résultats de ces actions menées au cours du premier semestre de l'année 2023 sont maintenant disponibles et font état d'une "série de succès significatifs", selon un rapport publié par la Direction de la Sécurité Publique.



Au cours de cette période, pas moins de 3 767 arrestations ont été réalisées. Parmi les individus appréhendés, 133 étaient des étrangers. Près de la moitié de ces arrestations ont abouti à des déffèrements devant le parquet.



Un des points forts de ce bilan semestriel réside dans le démantèlement de 79 gangs criminels au cours des six premiers mois de l'année.



Ces groupes, regroupant un total de 191 individus dangereux, étaient impliqués dans des activités criminelles variées. Notamment, 104 d'entre eux étaient spécialisés dans les vols à main armée avec violence, 67 dans les vols avec effraction et cambriolage, et 20 avaient commis des homicides volontaires.



Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, 28 étrangers ont été appréhendés. Des opérations ciblées ont permis la saisie de quantités considérables de substances illégales, notamment de l'héroïne, de la cocaïne, du chanvre indien sous différentes formes, totalisant 2793,79 kg, 3742 cornets et 256 joints.



Outre ces activités, la Police a aussi montré son engagement en matière de prévention et de sécurité routière. Au cours des six premiers mois de l'année, pas moins de 161 millions 330 mille francs CFA ont été recouvrés grâce à des amendes forfaitaires prononcées. De plus, des efforts ont été déployés pour assurer la sécurité sur les routes, bien que 94 décès et de nombreux dégâts matériels et corporels aient été enregistrés dans 1866 accidents.



Enfin, l'opération de lutte contre les infractions liées aux véhicules a conduit à l'envoi en fourrière de nombreux véhicules, dont 15 410 motos et même une calèche. De plus, 135 541 pièces de véhicules ont été saisies, renforçant encore davantage l'engagement de la police à faire respecter les règles de la route et à assurer la sécurité publique.