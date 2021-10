Birahim Seck : « On est en train de détruire le CRODT et de tuer la pêche au Sénégal »

Le coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck s’est offusqué de la gestion du secteur de la pêche au Sénégal. Selon lui, ce secteur qui engendre beaucoup de milliards FCFA dans l’économie est très mal géré. Il s’exprimait lors de la journée de réflexion sur la gouvernance pour une pêche artisanale durable au Sénégal.



« Depuis des années on nous parle du CRODT (Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye). Un outil aussi stratégique, aussi important qui doit faire la recherche pour dire que vous avez du poisson ou vous en avez pas, pour dire voici comment il faut l’utiliser, cet instrument n’est pas financé ou bien est sous-financé ou dispose d’un budget dérisoire pour faire le travail », a regretté M. Seck.



Poursuivant, il ajoute : « On est en train de minimiser, de détruire comme si c'était une volonté de détruire le CRODT pour ne pas connaître la vérité sur la ressource halieutique. On peut acheter des camions frigorifiques, distribuer des gilets, mais quand on n’a pas la ressource en tant que tel qui doit permettre aux acteurs de vivre quelle est l’utilité de ces types d’investissement à part de la politique politicienne ».



C’est pourquoi le coordonnateur du Forum Civil estime que « le secteur de la pêche est très mal géré ». « Cette mauvaise administration peut même étendre ses tentacules vers un manque de respect. On vient d’assister à une régression d’un secteur aussi stratégique que la pêche au Sénégal. Au vu et au su de tout le monde, de toutes les institutions. Depuis que les acteurs de la pêche ont commencé à crier, je n’ai pas vu les parlementaires mettre en place une commission d’enquête pour savoir ce qui se passe dans le secteur de la pêche », a déploré Birahim Seck.