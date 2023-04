Birahim Seck en phase avec l'Armée sénégalaise

Les opposants de la coalition Yewwi Askan Wi ont informé dans un communiqué vendredi soir, du report de la manifestation prévue le 3 avril, après avoir échangé avec des Hauts gradés des forces de défense et de sécurité.



Ce que l’Armée nationale a démenti la conférence des leaders de YAW. Tout en demandant aux hommes et partis politiques de tous bords de les tenir hors de leurs débats « pour l’intérêt de la Nation »



Birahime Seck, coordonnateur du Forum civil est de cet avis. « Je suis tout à fait en phase avec le communiqué de l'Armée nationale. Il faut savoir raison garder et épargner à notre Armée des débats politiciens », lit-on dans un tweet du membre de la société civile.