Black Lives Matter: en Arkansas, un sénateur américain décrit l'esclavage comme un "mal nécessaire"

Un sénateur de l'Arkansas a décrit l'esclavage comme un "mal nécessaire" sur lequel la nation américaine a été construite.



Dans une interview accordée à un journal local, le républicain Tom Cotton a déclaré qu'il rejetait l'idée que les États-Unis étaient un pays systématiquement raciste dans son essence.



Il présente une loi visant à interdire les fonds fédéraux pour un projet du journal New York Times, visant à réviser la vision historique de l'esclavage.



Le fondateur du projet a exprimé son indignation face à ces remarques.

Cela se produit dans le contexte de la montée du mouvement Black Lives Matter. La mort de George Floyd, un homme noir non armé, dans le Minnesota en mai a déclenché d'énormes protestations à travers les États-Unis contre la brutalité policière et le racisme.



Les manifestants et la police de la ville de Portland, dans l'Oregon, se sont affrontés à plusieurs reprises ces derniers jours. Les affrontements se sont intensifiés depuis la décision très controversée du président Donald Trump d'envoyer des forces de l'ordre fédérales dans la ville.



Selon la constitution américaine, le maintien de l'ordre est une question qui relève des États individuels, et non du gouvernement fédéral.



Le sénateur Cotton a vivement critiqué les protestations nationales, les décrivant dans un article d'opinion du New York Times comme une "orgie de violence" et soutenant la menace de Donald Trump d'utiliser des troupes pour réprimer les troubles.



L'article a été largement critiqué, et plus de 800 employés du Times ont signé une lettre dénonçant sa publication, affirmant qu'il contenait des informations erronées.



Le journal s'est ensuite excusé, affirmant que l'article était en dessous de ses normes éditoriales. Le rédacteur en chef James Bennet a alors démissionné.



Qu'est-ce que le sénateur Cotton a dit ?

Le sénateur Cotton l'a déclaré à la Gazette démocratique de l'Arkansas :



"Nous devons étudier l'histoire de l'esclavage, son rôle et son impact sur le développement de notre pays car sinon nous ne pouvons pas comprendre notre pays. Comme l'ont dit les Pères fondateurs, c'est le mal nécessaire sur lequel l'union a été construite, mais l'union a été construite d'une manière, comme l'a dit Abraham Lincoln, qui a mis l'esclavage sur la voie de son extinction ultime.



Jeudi, le sénateur Cotton a présenté le Saving American History Act, visant à mettre fin au financement de "l'année 1619", une initiative qui fonde l'enseignement de l'histoire américaine sur les premières arrivées de navires négriers aux États-Unis en août de cette année-là.



Le projet a remporté le prix Pulitzer du commentaire pour sa fondatrice, la journaliste du New York Times Nicole Hannah-Jones, mais il a été critiqué par de nombreux conservateurs américains, le sénateur Cotton le décrivant comme de la "propagande de gauche".



"L'hypothèse de base du projet 1619 du New York Times, qui est historiquement fausse... est que l'Amérique est à la racine, un pays systématiquement raciste", a déclaré le sénateur Cotton.



"Je rejette ce fondement et cette opinion. L'Amérique est un grand et noble pays fondé sur la proposition que toute l'humanité est créée égale. Nous avons toujours lutté pour tenir cette promesse, et aucun pays n'a jamais fait plus pour y parvenir".



En réponse à la proposition de loi du sénateur Cotton, Hannah-Jones a tweeté que si l'esclavage était justifié comme un moyen de parvenir à une fin, tout autre chose pouvait l'être aussi.



Le sénateur Cotton a répondu en niant qu'il justifiait l'esclavage et en qualifiant les propos de Hannah-Jones de "mensonges".