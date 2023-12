Blanchi ce mercredi par le Tribunal correctionnel, Yarga Sy retenu en prison par son dossier au Deuxième cabinet

La Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar a remis en liberté dans son réquisitoire 17 des 20 manifestants arrêtés depuis le 16 mars lors du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.



Bien qu’il figurait sur la liste des libérés, Yarga Sy, reste en prison pour d’autres délits. Les Echos dans sa parution du jour renseigne qu'en plus des chefs d’accusation qui pesait sur l’agent de l’ AIBD et membre du parti dissout concernant le dossier relatif aux événements de mars, il est aussi poursuivi par le juge du Deuxième cabinet pour tentative d’assassinat et jet d’un liquide pouvant nuire à l’intégrité physique d’une personne. Celle-ci n'est autre que Ousmane Sonko qui a blanchi l'accusé dans un Live Facebook.



Les avocats de Yarga Sy vont déposer ce jeudi une demande de liberté provisoire pour leur client.