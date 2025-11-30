Blessure inquiétante : Ismaïla Sarr sort en attelle et en béquilles

À moins d’un mois du coup d’envoi de la CAN 2025, cette scène inquiète les supporters sénégalais.

Son entraîneur, Oliver Glasner, s’est montré peu rassurant après le match : “Nous devons encore l’évaluer plus précisément, mais sa cheville est très enflée. Je pense qu’il va manquer quelques matchs. Il est même possible que nous ne le revoyions pas avant la CAN”.

Une déclaration qui risque d’accentuer l’inquiétude de Pape Thiaw, le sélectionneur des “Lions”, face à un forfait potentiel d’un de ses cadres.

Grosse inquiétude pour le Sénégal. Ismaïla Sarr est sorti blessé ce dimanche 30 novembre lors de la défaite de Crystal Palace face à Manchester United (1-2), à Selhurst Park. L’ailier sénégalais a quitté l’enceinte londonienne en béquilles, la cheville protégée par une attelle.