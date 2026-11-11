Blocage au COS-PETROGAZ: les agents licenciés réclament l'exécution des décisions de justice et leur réaffectation

Le Collectif des sept anciens agents du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz dénonce une situation d’injustice sociale et professionnelle qui perdure depuis septembre 2024, rapporte l'organisation dans un communiqué officiel rendu public ce 11 novembre 2026. Les travailleurs concernés réclament l'application effective des instructions attribuées au Premier ministre en vue de leur réintégration.



Le Secrétaire permanent du COS-PETROGAZ, Cheikh Khadim Bamba Diagne, prend une note de service relevant les sept agents de leurs fonctions le 9 septembre 2024, une semaine seulement après sa prise de fonction. Les employés touchés occupent des postes dans l'informatique, la communication, la comptabilité, les achats, l'assistance administrative et la sécurité. Après le rejet d'une proposition de rupture amiable prévoyant deux mois de salaire, les travailleurs reçoivent une notification de licenciement motivée par « incompétence et profil incompatible au poste », une justification vivement contestée par les intéressés qui dénoncent l'absence d'évaluation préalable et le non-paiement de leurs indemnités.



Sur le plan judiciaire, les plaignants obtiennent deux décisions favorables rendues par défaut concernant les salaires impayés et la contestation de la rupture contractuelle. L’Agent judiciaire de l’État interjette appel, prolongeant ainsi la procédure contentieuse. Le Collectif précise que « Monsieur le Premier ministre avait donné des instructions en faveur de la réintégration des sept agents concernés » et déplore l'absence d'exécution concrète de ces directives sur le terrain.



Les anciens salariés lancent un appel direct aux plus hautes autorités de l'État pour obtenir un redéploiement ou le versement intégral de leurs droits légaux. Dans leur déclaration officielle, le groupe affirme que « l’autorité de l’État et la crédibilité de ses engagements doivent se traduire par des actes concrets ». La structure regroupe Khadjiratou Ndiaye, Sira Ourndou Ba, Aminata Seydou Ba, Oumar Ba, Abdoulaye Tall, Maïmouna Ba et Yaya Sakho.

