Prétendue expulsion de son ambassade : le Mali apporte un démenti formel et salue la coopération avec le Sénégal

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali apporte un démenti formel aux informations faisant état d'une prétendue expulsion de la Chancellerie de la République du Mali à Dakar. Dans un communiqué publié ce mercredi 11 novembre 2026, l'autorité diplomatique malienne apporte des précisions sur la nature exacte des procédures en cours sur le territoire sénégalais.



Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale précise que « des discussions en cours concernent uniquement une parcelle non bâtie qui fait l’objet d’un suivi en rapport avec les Autorités compétentes de la République sœur du Sénégal ». La même source confirme explicitement que « la Chancellerie, la résidence de l’Ambassadeur, et aucun autre service de l’Etat malien en République du Sénégal ne font l’objet d’une quelconque mesure d’expulsion ». Dans le texte rendu public par le Bureau de l’Information et de la Presse, Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale tient à « remercier les Autorités sénégalaises pour leur disponibilité ».



Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale « réaffirme son attachement aux excellentes relations d’amitié, de fraternité et de coopération entre la République du Mali et la République du Sénégal ».