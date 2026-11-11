Crise migratoire à El Hierro : Madrid hausse le ton et somme Bruxelles d'agir d'urgence

Face à l'amplification de la crise migratoire dans l'archipel des Canaries, et tout particulièrement sur l'île d'El Hierro, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, est monté au créneau ce mardi depuis Bruxelles.



Selon des informations rapportées par le média Canarias en pleno, le chef de la diplomatie espagnole exige une réponse commune et un soutien financier et logistique accru de la part des 27 États membres.



L'argument de Madrid repose sur une réalité géographique stratégique : l'archipel espagnol ne constitue pas seulement un « territoire crucial pour l'Espagne », mais s'impose avant tout comme une « frontière extérieure de l'Union européenne ». À ce titre, Albares a entamé une série d'entretiens de haut niveau à Bruxelles avec plusieurs responsables européens afin d'obtenir une implication résolue de la Commission européenne pour traiter la pression migratoire à sa source.



Sur le front diplomatique, Madrid intensifie ses échanges avec les principaux pays d'origine et de transit du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal et la Gambie.



Tout en rappelant que « l’Afrique représente un défi pour toute l’Europe », le ministre a souligné que les écarts de développement économique et l'instabilité régionale au Mali ou au Niger alimentent des flux d'une intensité « particulièrement forte ». Face à cette situation d'urgence, M. Albares a exhorté ses partenaires européens à réagir sans délai afin de « régler cette situation au plus vite ».