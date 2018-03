Bloqué à l'ambassade à Londres, Julian Assange désormais privé d'internet

​Bloqué à l'ambassade équatorienne de Londres depuis 2012, Julian Assange se retrouve désormais coupé de ses moyens de communication. La décision a été annoncée le 28 mars par le gouvernement équatorien qui s’énerve de plus de plus des coups de canifs permanents du fondateur de Wikileaks à ses conditions d’asile. L’Equateur a récemment tenté de le faire sortir en lui donnant la nationalité équatorienne et la possibilité d’un statut consulaire lui permettant de bénéficier de l’immunité diplomatique. Londres a refusé et les tentatives de médiation évoquées par le gouvernement équatorien n’ont rien donné non plus.