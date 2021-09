Bobby Samaria, sélectionneur Namibie: «Se battre pour obtenir un bon résultat au Sénégal»

La Namibie (4 points) occupe le 2ème rang du classement de la poule H avec deux points de retard sur le Sénégal. D’où l’importance de la prochaine rencontre pour les deux pays. Le technicien se veut optimiste : « Encore une fois, je crois que nous avons la meilleure équipe possible et nous allons nous préparer et nous assurer de bien travailler. Le Sénégal sera un adversaire délicat à jouer, mais nous y croyons toujours et les joueurs sont déterminés à faire de leur mieux et à se battre pour un bon résultat », a affirmé le sélectionneur Bobby Samaria sur le site de la Fédération Namibienne de Football (NFA).



Samaria, qui a fait appel à 28 « Braves Warriors », est entré en regroupement depuis dimanche dernier. Absent lors du dernier rassemblement, le défenseur de Blackburn, Ryan Nyambe fait partie des joueurs convoqués. Mais le joueur qui évolue en 2ème division anglaise ne pourra pas participer à la manche retour contre le Sénégal à Soweto à cause du protocole sanitaire au Royaume Uni.



Le coach se réjouit d’avoir le jeune défenseur (23 ans) qui avait manqué les matchs contre le Congo (1-1) et le Togo (1-0). Même « s’il n’est éligible que pour le déplacement à Dakar, car il manquera le match retour à Soweto (Afrique du Sud) en raison du protocole Covid-19 du Royaume-Uni que nous devons respecter. Il est un acteur clé pour nous et si nous pouvons l’utiliser à tout moment, nous devons saisir cette chance. Le Sénégal est une équipe solide et Ryan apporte cette expérience pour contrecarrer leurs attaques », a indiqué Samaria.



La liste de 28 joueurs présélectionnés est composée pour la plupart des locaux, sera réduite avant le déplacement à Dakar. Le capitaine, Petrus Shitembi, qui traine une blessure depuis le début de la saison en Malaisie, est forfait.