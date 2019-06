Bobi Wine (chanteur et opposant ougandais): «Je prône une révolution pacifique»

En Ouganda, c'est un député que l'on appelle «l'honorable Robert Kyagulanyi». Mais la plupart de ses concitoyens le connaissent sous son nom d'artiste: Bobi Wine. Car notre invité est à la fois un opposant au président Museveni et un chanteur adepte de l'afrobeat et du reggae. Son militantisme politique lui a coûté cher. Ses chansons sont interdites d'antenne et leur auteur - lorsqu'il n'est pas assigné à résidence - se retrouve régulièrement au tribunal. En avril dernier, il a été interpellé et inculpé pour avoir organisé un rassemblement illégal en 2018. Après trois jours de détention, il a été libéré sous caution. En tournée en Europe, Bobi Wine vient de donner des concerts au Danemark et aux Pays-Bas et doit se produire en Suède et en Allemagne. De passage à Paris, il répond aux questions de RFI.