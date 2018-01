Bofa-Bayote-Derniers développements : Omar A. Bodian et 7 autres suspects écroués

L’enquête sur la tuerie de Bofa-Bayote avance à grands pas. En effet, huit (8) nouveaux suspects dont le chargé de mission du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), Omar Ampoi Bodian ont été placés mardi sous mandat de dépôt à la prison de Ziguinchor.



Ces suspects ont été arrêtés samedi dernier, par les éléments de la gendarmerie qui sont chargés de mener les investigations pour éclaircir l’affaire du massacre de 14 personnes dans cette forêt casamançaise.



Le chargé de mission du Mfdc a été arrêté chez lui alors que les 7 autres l’ont été dans le village de Toubacouta, dont le nom apparaît de plus en plus comme le village d’où sont originaires les auteurs de cette barbarie du 6 janvier.



Présentés au Procureur qui leur a signifié les charges qui pèsent sur eux (association de malfaiteurs, assassinat, détention d’arme à feu sans autorisation, participation à un mouvement insurrectionnel et coups et blessures), ces 8 suspects rejoignent les 16 autres, faisant porter le nombre des personnes inculpées dans cette affaire à 24, parmi lesquelles le journaliste René Capain Bassène.