Bonbon sous forme de jouet mettant en scène deux enfants qui s’embrassent: le Ministère du Commerce demande leur retrait du marché

Dans une vidéo publiée sur les Réseaux sociaux, un adulte montre deux échantillons des nouveaux bonbons commercialisés au Sénégal sous forme de jouets mettant en scène des couples d’enfants qui s’embrassent sur commande de manettes.



La scène commentée par deux petites filles a choqué les internautes qui se sont demandés comment les autorités ont pu laisser ces objets qui promeuvent l’industrie pédophilie infantile entrer dans le territoire national.



Le Ministère du Commerce a réagi dans la journée en sortant un Circulaire en direction des Chefs de Division, Chefs de Services départementaux et Chef de Services régionaux de « prendre toutes les dispositions et de procéder immédiatement au retrait systématique du produit en quelque lieu où il est commercialisé ».



Le Ministère affirme dans le document que ces bonbons encouragent la dépravation et la débauche enfantine.