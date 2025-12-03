Bonne Gouvernance : le chef de l’État exige la finalisation de la nouvelle stratégie nationale

Lors du Conseil des ministres du mercredi 3 décembre 2025, le Président Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur la Stratégie nationale de Bonne Gouvernance et la nécessité de renforcer la transparence dans la gestion publique.
Le Président de la République a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ère de renforcement de la transparence dans la gestion publique, avec l’adoption de la loi portant création de l’Office national de Lutte contre la Corruption (OFNAC).
Après avoir félicité ses nouveaux membres récemment nommés, à la suite d’un processus d’appel à candidatures sélectif, il réaffirme son engagement à soutenir cette nouvelle instance, dans l’exercice de ses missions et à accroître ses moyens d’intervention, afin d’en faire une structure nationale de référence en matière de transparence et de bonne gouvernance.
Par ailleurs, il demande au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, de finaliser le document portant Stratégie nationale de Bonne Gouvernance.
Le Président de la République a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ère de renforcement de la transparence dans la gestion publique, avec l’adoption de la loi portant création de l’Office national de Lutte contre la Corruption (OFNAC).
Après avoir félicité ses nouveaux membres récemment nommés, à la suite d’un processus d’appel à candidatures sélectif, il réaffirme son engagement à soutenir cette nouvelle instance, dans l’exercice de ses missions et à accroître ses moyens d’intervention, afin d’en faire une structure nationale de référence en matière de transparence et de bonne gouvernance.
Par ailleurs, il demande au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, de finaliser le document portant Stratégie nationale de Bonne Gouvernance.
Autres articles
-
Conseil des ministres : le Président Diomaye détaille ses actions pour la famille, la jeunesse, les femmes et les personnes handicapées
-
Dieuppeul : quatre (4) individus interpellés après une série de cambriolages à Dakar
-
Ziarra annuelle de Médinatoul Houda : le comité d’organisation décline ses attentes pour la 40e édition
-
Kolda : les acteurs territoriaux sensibilisés à la lutte contre la criminalité financière
-
Ministère de l'Environnement : un budget de 117 milliards de FCFA adopté pour accélérer la transition écologique