Bonne Gouvernance : le chef de l’État exige la finalisation de la nouvelle stratégie nationale

Lors du Conseil des ministres du mercredi 3 décembre 2025, le Président Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur la Stratégie nationale de Bonne Gouvernance et la nécessité de renforcer la transparence dans la gestion publique.



Le Président de la République a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ère de renforcement de la transparence dans la gestion publique, avec l’adoption de la loi portant création de l’Office national de Lutte contre la Corruption (OFNAC).



Après avoir félicité ses nouveaux membres récemment nommés, à la suite d’un processus d’appel à candidatures sélectif, il réaffirme son engagement à soutenir cette nouvelle instance, dans l’exercice de ses missions et à accroître ses moyens d’intervention, afin d’en faire une structure nationale de référence en matière de transparence et de bonne gouvernance.



Par ailleurs, il demande au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, de finaliser le document portant Stratégie nationale de Bonne Gouvernance.