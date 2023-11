Bonne gouvernance et de promotion des droits de l’homme : Macky demande un bilan depuis 2012

Le président de la République a réclamé au Premier ministre, Amadou Ba, le bilan de la politique du gouvernement en matière de bonne gouvernance et de promotion des droits de l’homme, de 2012 à ce jour.



« Le président de la République a demandé au Premier ministre de faire le bilan […] de la politique du gouvernement depuis 2012 en matière de bonne gouvernance et de promotion des droits de l’homme », a demandé Macky, dans le communiqué du Conseil des ministres.



Macky Sall veut que cette évaluation soit présentée « sous forme de mémorandum ». « Le Sénégal est une démocratie véritable, un État de droit exemplaire, attaché à la bonne gouvernance et au respect des libertés publiques, ainsi que des droits de l’homme », rapporte le communiqué du Conseil des ministres en citant le chef de l’État.