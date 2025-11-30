Bonne gouvernance : « le Président Diomaye Faye a fait comme l’ancien régime», peste Me Mame Gueye

L’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal, Me Mame Adama Gueye, a annoncé ce dimanche que la gouvernance publique du pays n’a pas changé, estimant que le Président Diomaye Faye «a fait comme l’ancien régime», en nommant à des postes certaines personnes pour «les rétribuer» de leurs efforts politiques.



«On a eu des engagements de ce régime nouveau (sur la bonne gouvernance), mais ça n’a pas été respecté. Toute la charrette de nomination, jusqu’ici, repose sur l’appartenance du parti au pouvoir ou d’être un allié», a déploré la robe noire, au cours de l’émission «Objection », sur Sud fm, de ce 30 novembre.



Selon l’avocat, avec l’arrivée au pouvoir du Président Faye, «il y a plusieurs services où des personnes à des niveaux moyens se sont vus propulsées à la direction générale». Même s’il a conscience que certaines personnes sont «compétentes» au sein du parti Pastef (pouvoir) et ses alliés, il croit que la bonne gouvernance est «incompatible avec le clientélisme et nominations politiques», surtout que Diomaye Faye avait promis un appel à candidature pour les postes à responsabilité publique.



«Le président de la Répubique n’a pas encore mis en œuvre les engagements du candidat Diomaye Faye», a dit Me Mame Gueye, qui l’appelle à mettre «en avant l’intérêt général» en nommant les citoyens «sur la base de la compétence et de l’intégrité».