Booba appelle Kaaris à tout résoudre sur un ring de boxe

Le «Duc de Boulogne» propose à son rival, avec lequel il s’est battu le 1er août à l’aéroport d’Orly, de s’affronter lors d’un combat de boxe à Bercy.



Le défi est lancé. Le rappeur Booba a proposé ce mardi 25 décembre à son grand rival, Kaaris, de s’affronter, lors d’un combat de boxe à Bercy.

« Il est temps d’enterrer la hache de guerre », a-t-il prévenu sur Instagram.



Le « Duc de Boulogne » répondait à une vieille vidéo de son ennemi dans laquelle celui-ci demandait à Booba « d’assumer ». « Tu sais où me trouver. Viens me chercher, je t’attends », avait lancé Kaaris. « Y’a aucun mec du tiequar [quartier NDLR] qui se bat sur Internet. Tout se passe dans la street [la rue]. »

Booba laisse le choix des armes à son ennemi, « boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds ». Fidèle à sa modestie légendaire, le rappeur de Boulogne n’a pas de doute qu’il réussira à remplir « les doigts dans le nez » la salle de Bercy à Paris, d’une capacité de plus de 20 000 places.



Le Parisien