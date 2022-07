Bordeaux vend Sékou Mara à Southampton et encaisse un chèque de 11 millions d’euros qui pourrait le sauver de la relégation en National

Comme annoncé par RMC Sport, Sékou Mara (19 ans) va quitter Bordeaux pour rejoindre Southampton. Le club a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le club anglais. "L'attaquant va rallier l'Angleterre afin de passer sa visite médicale et de signer son contrat", indique un message sur Twitter.



Selon RMC Sport, le montant du transfert va s'élever à onze millions d'euros, plus deux de bonus. Le joueur va signer un contrat de cinq ans.



Une rentrée d'argent salutaire pour les Girondins avant leur audition devant le CNOSF à 14h. Ils se présenteront devant les conciliateurs avec l'acte de vente, une façon de consolider encore un peu plus leur dossier.