Boubacar Camara se réjouit de la libération de Sonko et promet de faire de Mbour la 15e région du Sénégal

Boubacar Camara, candidat à l’élection présidentielle, était en campagne électorale dans le département de Mbour. Face à la presse, le leader de la Coalition Kamah 2024 est revenu sur plusieurs sujets d'actualité comme la libération de Sonko, l'élection, les accords de pêche, le pétrole.



« Très content très satisfait de voir le président Ousmane Sonko enfin libre. Il n’aurait jamais dû être dans ces conditions, nous l’avons dit 2021. Nous avions dit ne toucher pas cette affaire parce que c’est cousu de fil blanc. Et nous avons toujours revendiqué la libération immédiate et inconditionnelle », a confié l’ancien directeur des Douanes.



« En ce qui concerne les élections, je suis le premier à alerter sur un éventuel report des élections par le biais de combinaisons entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Une affaire qui m'a valu un traitement indésirable, mais l'histoire m'a donné raison. En ce qui concerne cette élection, rien ne me surprend », a souligné le candidat à la présidentielle.



Partout, dans le monde, poursuit-il, « c'est au Sénégal seulement qu'on a vu un décret pour repousser des élections. C'est gravissime ! Cela montre qu'aujourd'hui nos institutions sont affaiblies, banalisées aucune considération de la part des gouvernants. Le pétrole n'est pas une malédiction, mais c'est la manière pour le gérer et les personnes qui le gèrent qui restent une malédiction. Les ressources naturelles sont pour les populations donc faire tout pour que ça se fasse comme prévu ».



« Regardez la manière dont nos autorités commencent à gérer notre pétrole, c'est ce qui favorise les problèmes. Le Sénégal préfère aller s'endetter au lieu de développer son économie, ce qui est possible », a fustigé Boubacar Camara.



« Nous allons en faire la 15e région du Sénégal. Sur le plan économique, nous allons faire en sorte que les deux mamelles essentielles de Mbour : la pêche et le tourisme soient les poumons de son développement en dehors d’autres infrastructures sportives et tout pour que Mbour respire comme cela devrait se faire », a annoncé le leader de la Coalition Kamah 2024.



Sur le plan économique, M. Camara promet de remettre en cause les accords de pêche. « Réorganiser le repos pour que les poissons reviennent. Renforcer la surveillance et bâtir d’autres schémas de financement sur la pêche qui sont fondés dans le partenariat public-privé », a-t-il dit.