Boubacar Sèye annonce une manifestation le 28 janvier pour soutenir peuple malien

Le président exécutif de l'Horizon Sans Frontière (HSF), Boubacar Sèye a annoncé une grande manifestation en soutien au peuple malien, le vendredi 28 janvier à la place de l'Obélisque, à Dakar, à partir de 16 h 00.



Depuis les sanctions imposées par la Cédéao au Mali, des milliers de personnes ont manifesté pour la levée de l'embargo, la reprise du dialogue avec le peuple malien. Le consultant et chercheur en migrations internationales, Boubacar Sèye a appelé à la mobilisation en solidarité avec le peuple du Mali.



« Nous faisons appel à toutes les organisations de la société civile, les partis politiques, les chefs religieux et coutumiers et toute diasporas Africaines présentes à Dakar », a dit M. Sèye, dans une note transmise à PressAfrik.



La Cedeao a sanctionné les autorités actuelles du Mali, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta officiellement, pour ne pas avoir donné des signes d'une fin rapide de la transition en place depuis 17 mois et une transmission du pouvoir aux civils après des élections.