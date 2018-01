Boucherie de Ziguinchor : Le MFDC condamne et indexe les trafiquants de bois

Le MFDC n’est pour rien dans l’attaque perpétré ce samedi soir dans la forêt du Bayote et présente ses condoléances aux familles des victimes. Le mouvement qui s’est prononcé sur la question à travers un communiqué a cependant relevé que l'enquête devrait être orienter sur les réseaux de trafic de bois qui orchestrent dans la zone.



Le document relève que des autorités locales de la région sont à la tête de ce vaste réseau de coupe de bois qu’ils acheminent en Gambie. Selon eux, cette activité se passe au vu et su de tout le monde, d’autant plus que les agents des Eaux et Forêt de Ziguinchor sont au courant de l’existence de deux scieries à Kénia (Ziguinchor).



Ces deux entreprises clandestines, fait remarquer le mouvement séparatiste, se vouent une, farouche haine qui se traduit par l’animosité qui prévaut entre leurs employés.



Le MFDC reproche par ailleurs aux autorités administratives de ne pas s’être montrées fermes sur cette activité illégale.