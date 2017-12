Boucounta Cissé - Guédiawaye Fc: « Il fallait arrêter toutes les compétitions et régler la situation »

« C’est le cours normal des choses. Quand il y a un conflit, que la Fédération donne son avis et que l’autre partie fasse appel, c’est normal que les choses continuent jusqu’à la proclamation. La décision va tomber prochainement (…) et je pense que la partie qui aura perdu acceptera de rejoindre l’autre », dit-il dans « l’Observateur ». Mais le nouveau coach de Guédiawaye Fc affiche aussi son incompréhension dans la gestion de la Fédération.



« Quand il y a des choses comme cela, le championnat doit être arrêté. Laisser les autres jouer, ça ne fait que pénaliser celle qui ne joue pas. Guédiawaye est aujourd’hui pénalisée parce que les autres équipes jouent et on ne joue pas. Les autres équipes ont un rythme supérieur et ce n’est pas normal », déplore-t-il.



Et, selon lui, « c’est ce qui explique que Guédiawaye a perdu 3 matches parce que les autres avaient un nombre de matches plus important ». « Il fallait arrêter toutes les compétitions, régler cette situation et reprendre », insiste-t-il.