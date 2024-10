Bougane Gueye Dany arreté et brutalisé par la gendarmerie à l'entrée de Bakel (vidéo)

Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane, a été brutalement arrêté par la gendarmerie à l'entrée de Bakel. L'opposant, accompagné des candidats de la coalition "Sàmm Sa Kàddu", tels qu'Anta Babacar Ngom et Thierno Bocoum, souhaitait se rendre sur place pour apporter leur soutien aux sinistrés des inondations causées par la crue du fleuve Sénégal.



"On nous empêche d’accéder à Bakel. Ils nous ont malmenés, et Bougane a été arrêté. Je suis actuellement avec Anta Babacar Ngom", a déploré Thierno Bocoum.



"Nous nous sommes déplacés au nom de la coalition Sàmm Sa Kàddu pour secourir et apporter notre solidarité aux sinistrés. La dictature ne passera pas dans ce pays", a-t-il averti aux autorités.