Bougane Guèye Dany invite Macky Sall à organiser une élection "libre et transparente"

Après l'adresse à la Nation du chef de l'Etat ce lundi, Bougane Guèye Dany, candidat à la Présidentielle de 2024 et leader de la coalition Geum Sa Bopp/Croire en soi, membre de la plateforme F24, invite le Président Macky Sall à organiser une élection "libre et transparente".



« Je commence par le dossier judiciaire de Ousmane Sonko. Tout le Sénégal est d’accord que c’est une entreprise que Macky Sall a mis en place pour barrer le Président Ousmane Sonko. Macky Sall comme vous n’êtes plus partant, baissez les bras, abandonnez tout pour sortir par la grande porte. Pour ce qui est de l’élection, faites tout pour que personne n’est pas quoi à se reprocher. À ce niveau, les choses semblent parfaites, finissons en beauté. À vous, la classe politique sénégalaise, le peuple est fatigué, est désespéré. Ces violences dans le pays nous tous, nous savons que c’est la première fois que nous assistons à de pareilles violences. Le Sénégal n’en a pas besoin. Nous sommes dans un pays de paix, de stabilité », a déclaré Bougane Guèye Dany.



Le leader de la coalition Geum Sa Bopp est également revenu sur le parrainage. « Ils ont organisé eux leurs rencontres dénommés dialogue. Leur objectif était d’effacer les autres et trouver des pièges pour que les autres ne puissent pas se présenter. Qu’ils sachent que le dernier mot revient au peuple Sénégalais. Ces élections doivent être des élections apaisées. Nous invitons le Président Macky Sall à revenir sur les recommandations de la CEDEAO. Appeler au dialogue pour évoquer des questions de parrainages, je pense que cela est une question que le Sénégal doit dépasser. Car la cour de la CEDEAO l’a déjà tranché», a suggéré le candidat à la Présidentielle de 2024.



Poursuivant ses propos, il ajoute: « Il y a d’autres solutions qu’ils ont évoquées, comme quoi tout candidat doit obtenir 120 maires. Nous savons que cela seul le parti au pouvoir peut l’avoir. Nous ne pouvons pas avoir cela. Autre chose, c’est le fichier électoral qu’ils détiennent et qui doit être audité. Ils doivent le mettre à la disposition de l’opposition pour que chacun y donne son avis de manière consensuelle pour aller vers une élection paisible ».