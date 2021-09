Bougane Gueye claque la porte de la coalition Yewwi Askan Wi

Le compagnonnage, si l’on peut l’appeler ainsi, n’aura même pas duré le temps d’une rose. Non, entre Bougane Gueye Dany et la coalition Yewwi Askan Wi, c’était juste une pose photo et une affaire de signature « sous réserve » pour les beaux yeux des dizaines de journalistes et des centaines d’objectifs de photographes qui étaient présents le 2 septembre à la première rencontre de la Conférence des leaders de la grande coalition de l’opposition.



Ce jeudi, après le rejet de sa « signature sous réserve », lors de l’assemblée générale, le leader de Gueum Sa Bopp a annoncé son départ de la coalition Yewwi Askan Wi. Non sans expliquer ses échanges plus ou moins houleux avec Khalifa Sall, qui était son interlocuteur. Mais également lancer des piques aux autres membres de ladite coalition qu’il a qualifié de simples figurants.