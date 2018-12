Bougane Gueye sur l’invalidation de son parrainage : « nous acceptons la décision »

Le conseil constitutionnel, seule instance habilitée à valider ou à invalider une candidature a rejeté le dossier de parrainages de notre candidat Monsieur Bougane Gueye dit Dany .



En bons républicains, nous acceptons la décision de ladite juridiction, nous avons 48 heures pour corriger les erreurs conformément à la loi et deposer à nouveau



Nous remercions encore tous les senegalais qui se sont battus et continueront encore de se battre à nos côtés. Le combat contre le président Macky Sall et le système qu il incarne continue .



Cheikh Sadibou Diop

Porte parole du mouvement

GUEUM SA BOP