Boulaye Dia lance la demi-finale finale retour et met la pression sur Liverpool (1-0)

Il n’a fallu à Villarreal que 3 petites minutes pour ouvrir le score dans la demi-finale retour qui l’oppose ce mardi à Liverpool. Les hommes d’Unai Emery ont très mis la pression sur les Reds et trouvé la faille par l’intermédiaire de l’international sénégalais Boulaye Dia, qui a profité d’un centre mal réceptionné par La D

Le sous-marin jaune n’a plus qu’un but à rattraper pour jouer les prolongations.