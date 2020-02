Boun Abdallah Dionne démonte le livre de Pape Alé et fait des révélations sur le rapport de l'Ofnac

Les réactions se poursuivent suite à la publication du livre « scandale au cœur de la République : dossier du Coud » dont l’auteur est le journaliste Pape Alé Niang. Après la réplique du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann, qui a été indexé par le rapport qui a servi de base de travail au journaliste, le ministre l’Etat, Secrétaire général à la Présidence, s’invite au débat. Mahammed Boun Abdallah Dionne démonte le livre et fait des révélations sur ledit rapport.



« Il y a des faux Sains et des faux saintes a qui on donnerait la terre entière et qui ne font que tromper le peuple mais le peuple on peut le tromper une fois, mais on ne pourra pas le tromper tout le temps et à chaque fois. Il faut rester modeste, car nulle n’a le monopole de la vertu », déclare le Sg de la Présidence.



Selon l’ancien Premier ministre : « Certains ont voulu présenter un report sans contrepartie pour parler de scandale. Je leur dis qu’il y a aucun scandale encore moins au cœur de la République. Macky est un homme de vertu. C’est le champion de la bonne gouvernance ».



« Le chef de mission de vérification qui a fait ce rapport, c’est un Français».



Ce rapport qui, jusqu’ici était collé à Nafy Ngom Keita, l’ancienne présidente de l’Ofnac (Office national de lutte contre la corruption), est le produit d’une autre personne, si l’on en croit à Mahammed Boun Abdallah Dionne. Le ministre d’Etat révèle que « Le chef de mission de vérification qui a fait ce rapport, c’est un Français, il est rentré. Il a démissionné. Dites-moi où il est ! »



Il poursuit : « On avait fait appel à lui pour une mission précise, je ne sais d’ailleurs pas qui l’a fait venir et pourquoi ? En tous cas, il l’a fait et il est parti nous laissant ici avec ce bruit qui ne mérite pas qu’on s’y attarde ».



Mahammed Boun Abdallah Dionne s’est exprimé ce week-end dans son fief à Gossas, une ville de l'ouest du Sénégal, située à 160 km de Dakar, en marge du cleaning day.