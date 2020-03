Boune : les populations en ont marre d'être laissées en rade

Les populations du village de Boune dans la banlieue dakaroise (commune de Keur Massar), sont montées au créneau pour dénoncer les maux dont souffre leur localité. Ils disent être laisséees à elles-mêmes. Fondée en 1774, leur localité souffre de son enclavement en plus d’un manque d'infrastructures de base. Les habitants déplorent aussi l’insalubrité et l’insécurité qui règnent dans leur localité.



« Il n’y a pas de marché chez nous, vous le constatez. Regardez derrière vous, tout ce qu’on vient de sortir est désolant. Nous avons un maire qui vit dans ce secteur et ne pense pas à la population. Je suis désolé de le dire, mais nous n’avons pas de maire. Il n’y a pas mal de soucis ici avec l’insalubrité, l’insécurité, entre autres », tonne Moussa Camara, leur porte-parole



Au micro de Walf radio, il invite les autorités à leur venir en aide. « Nous faisons appel à l’Etat de nous venir au secours. Prendre la population de Boune en appui. Depuis 1774, tous les villages Lébous du Sénégal ont été érigés en commune. Seul Boune qui n'a pas encore érigé en commune. Si la population dépasse 2000 habitants, elle doit être érigée en commune. Alors qu’ici, nous sommes à 100 000 et quelques habitants et nous n’avons pas encore notre commune. Nous trouvons cela anormal », dit-il.



À en croire M. Camara, « il revient aux autorités de venir voir ce qui se passe chez nous. Parce que Boune n’a pas encore de centre de santé, pas d’hôpital, pas de lycée, pas de CEM, terrain de football, tout est absent, il n’y a rien du tout ».