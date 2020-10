Boune : une seule école primaire 2000 élèves, un seul poste de santé pour 18 quartiers

Le village de Boune dans le département de Pikine, une localité de la banlieue dakaroise fondée depuis 1774, manque de beaucoup d’infrastructures. Une seule école élémentaire publique pour couvrir 18 quartiers.



« Nous avons une seule école primaire qui a plus de 2000 élèves avec un ratio de 105 élève par classe, du CI au CM2. Il faut qu’on essaye de créer d’autres infrastructures pour permettre aux enfants d’avoir une bonne éducation », dénonce Samba Camara, secrétaire général chargé de la communication de la Fédération des Acteurs pour le Développement de Boune.



Poursuivant ces propos, M. Camara précise que, la santé est également le parent pauvre de la Zone avec un seul poste de santé. « Il polarise plus de 18 quartiers, ce poste de santé. Vous allez voir même, les populations de Yeumbeul venir ici pour se soigner. Ce poste de santé englobe beaucoup de Commune telles que Yeumbeul Malika et Keur Massar ».



Les inondations et le manque d’assainissement, préoccupent également ces populations de Boune. « Lors de la visite du président de la République, nous n’avons même pas entendu le nom de Boune. Le Président délégué de quartier a omis Boune. C’est comme si nous ne sommes pas dans les inondations. Les canalisations, on en réclame. Parce qu’il n’y en a pas », indique Samba Camara.



En plus de tout ça, Ces habitants de Boune déplorent l’insécurité et sollicitent l’Etat pour l’ouverture d’un poste de gendarmerie et l’érection de Boune en Commune pour les aider à se développer.