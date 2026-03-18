Bourses de sécurité familiale : les paiements débutent ce jeudi 19 mars sur tout le territoire

La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) a annoncé, par voie de communiqué, le lancement des paiements des bourses de sécurité familiale au titre du premier trimestre de l'année 2026. Les opérations débuteront à compter du jeudi 19 mars 2026 sur l'ensemble du territoire national, marquant ainsi une étape clé de la deuxième phase du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF).



Pour cette session, un total de 355 013 bénéficiaires a été répertorié. Chaque ménage recevra une allocation de 35 000 francs CFA. Le ciblage des ayants droit repose sur le Registre national unique (RNU), tandis que pour les personnes handicapées, la DGPSN s'appuie sur la base de données de la Direction générale de l'Action sociale (DGAS) liée à la Carte d'égalité des chances (CEC).



Le versement des fonds sera assuré par la Société nationale La Poste. Pour retirer leur allocation, les bénéficiaires devront se présenter physiquement munis de leur carte nationale d'identité en cours de validité ainsi que de leur attestation d'allocataire de la bourse de sécurité familiale.



Cette initiative du Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités s'inscrit dans la volonté de l'État de renforcer la solidarité nationale. Comme le souligne le slogan de la DGPSN : « Ensemble, combattons les inégalités sociales ! ».