Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Qualifications Mondial U20 féminin: le Sénégal face au Nigeria en double confrontation



Qualifications Mondial U20 féminin: le Sénégal face au Nigeria en double confrontation
L’équipe nationale féminine de football des moins de 20 ans va défier, samedi, celle du Nigeria, en match comptant pour le 3e tour des qualifications pour la Coupe du Monde U20 prévue du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne.
 
Les « Lioncelles » ont quitté Dakar mardi pour le Nigeria. La manche aller est prévue le samedi 7 février, au stade d’Abeokuta (15h00 GMT). Le match retour aura lieu à Thiès, le 14 février (17h00 GMT).
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 4 Février 2026 - 18:47


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter