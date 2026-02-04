Qualifications Mondial U20 féminin: le Sénégal face au Nigeria en double confrontation

L’équipe nationale féminine de football des moins de 20 ans va défier, samedi, celle du Nigeria, en match comptant pour le 3e tour des qualifications pour la Coupe du Monde U20 prévue du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne.
Les « Lioncelles » ont quitté Dakar mardi pour le Nigeria. La manche aller est prévue le samedi 7 février, au stade d’Abeokuta (15h00 GMT). Le match retour aura lieu à Thiès, le 14 février (17h00 GMT).
