Boxe: Benavidez surclasse Plant et défie Canelo en super-moyens

Vainqueur par décision unanime (115-113, 116-112, 117-111), Benavidez, 26 ans, reste invaincu en 27 combats dont 23 avant la limite, tandis que son adversaire enregistre la deuxième défaite de sa carrière en 22 combats.



Sous les yeux de Floyd Mayweather, son ami et légende de boxe, Benavidez a débuté le combat timidement, attendant son heure en laissant l’initiative à son adversaire sans toutefois se mettre en danger.



Disposant d'une allonge supérieure, le natif de Phoenix a pris le contrôle des hostilités dès la fin du tiers du combat, assénant des coups à profusion à un Caleb Plant complètement dépassé. Sur une droite puissante ce dernier a été sérieusement ébranlé à la septième reprise.





Dans la suivante, Benavidez a accentué la pression et encore infligé une grêle de coups à son adversaire qui a fini cette reprise le visage en sang, obligeant le médecin à intervenir pour décider de la suite ou non du combat.



Le dernier tiers du combat a été une lente agonie pour Plant, 30 ans, réputé bon technicien, mais incapable de résister à la furia de Benavidez si ce n'est par des accrochages incessants qui lui ont valu les remontrances de l'arbitre.



Aussitôt son succès entériné, le cadet des Benavidez a défié le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez, communément perçu comme le maître des super-moyens dont il détient quatre ceintures (WBC, WBO, WBA, IBF).



De fait avec cette victoire, Benavidez en tant que champion intérimaire devient le challenger officiel du pugiliste mexicain. Le titre par intérim est généralement attribué à un boxeur, lorsque le champion se trouve dans l'impossibilité de défendre son titre pour différentes raisons. A charge ensuite aux fédérations concernées d'organiser un combat pour le titre suprême entre les deux boxeurs, lorsque les conditions sont réunies.



Le vainqueur de l'affrontement Benavidez-Canelo sera alors considéré comme le roi incontesté de la catégorie.