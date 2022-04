Boxe – Tournoi Zone 2 : les « Lions » raflent 17 médailles et remportent le titre de meilleure équipe de la compétition

La boxe sénégalaise est dans une bonne dynamique de relance. En léthargie depuis plus de 30 ans, la boxe sénégalaise commence à retrouver son lustre d’antan sous la présidence de Mamoune Sène, nouvellement élu président de la Fédération Sénégalaise de Boxe Anglaise (FSBA). La preuve, lors du tournoi de la Zone 2, bouclé, vendredi, en Sierra Leone, les « Lions » ont réussi une bonne récolte de médailles dans différentes catégories.



Les boxeurs, engagés par la fédération sénégalaise dans ce tournoi sous-régional, ont raflé la mise avec 17 médailles dont 11 en or, 4 en argent et 2 bronzes. En plus de cette bonne moisson de médailles, le Sénégal a remporté avec brio le trophée de la meilleure équipe de la compétition.



La délégation sénégalaise est attendue ce samedi, à 18h00, à l’aéroport Blaise Diagne de Diass, en provenance de Freetown, rapporte « Stades ».



Liste des 17 médaillés



11 médailles d’or : Mamour Niang (67 kg), Djiby Ndiaye (71 kg), Alphonse Junior Antoine Mendy (75 kg), Serigne Abdou Mbacké (60 kg), Seydina Mouhamed Konaté (81 kg), Diarga Baldé (92 kg), Pape Mbagning Ndiaye (92 kg), Daba Sarr (51 kg), Dieynabou Diallo (57 kg), Marietou Diallo (63 kg), Sagar Sy (60 kg)



4 médailles d’argent : Pape Mamadou Sow (57 kg), Mouhamed Tafsir Ba (86 kg), Dieynaba Diallo (54 kg), Ndeye Seynabou Ndiaye (70 kg)



2 médailles de bronze : Idrissa Guèye (63 kg), Cheikh Mamadou Lamine Bara Fall (52 kg)