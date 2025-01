Boxe : Tyson Fury range ses gants

Moins d’un mois après sa défaite face à Oleksandr Usyk à Riyad, le boxeur britannique Tyson Fury annonce ce lundi l’arrêt de sa carrière, à l’âge de 36 ans. En attendant de savoir si



Coup de tonnerre dans le monde de la boxe ! Tyson Fury arrête la boxe. L’ancien champion des poids lourds annonce la fin de sa carrière dans une courte vidéo postée lundi sur les réseaux sociaux. « Salut tout le monde, je vais faire court. J'aimerais annoncer ma retraite de la boxe. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai adoré chaque minute », affirme le "Gypsy King" âgé de 36 ans.



Le boxeur britannique dont la carrière a aussi été marquée par la dépression et les addictions, a fait de longues pauses et déjà annoncé plusieurs fois qu'il rangeait les gants. Ce fut notamment le cas en 2022 après sa victoire face à Dillian Whyte. « Après de longues tergiversations, j'ai finalement décidé de me retirer le jour de mes 34 ans », avait-il tweeté avant de changer d'avis et de combattre face à Derek Chisora (victoire par KO) à Londres.



Au mois décembre, mauvais perdant après avoir chuté contre Usyk, il s'était peu exprimé sur son avenir, laissant planer le doute sur un 3e combat face à son rival : « Peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on ne le fera pas », avait déclaré Tyson Fury.